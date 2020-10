Trump vota en persona y por anticipado en Florida antes de reiterar sus críticas al sistema por correo

En estos eventos, Trump ha cargado contra Biden, al que ha tildado de ser el candidato que China quiere que gane , y ha remarcado su perfil anti-élites al asegurar que él no suena “como un político de Washington” porque no es un político de Washington.

Poco después, el presidente ha reiterado sus críticas al sistema de voto por correo , que lleva desdeñando desde hace meses al considerar que fomenta el fraude electoral, una reclamación con la que no coinciden ni las autoridades electorales ni los tribunales que han estudiado las denuncias del Partido Republicano. “Ha sido un voto muy seguro, mucho más seguro que cuando envías una papeleta. Puedo decirte eso. Todo fue perfecto, muy estricto, según las reglas. Cuando envías papeleta… no puede ser tan seguro como votar en persona”, ha declarado el mandatario.

