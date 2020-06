Trump viajará a Nueva Jersey pese a la estricta cuarentena impuesta en el estado: el gobernador aseguró que el “presidente es un trabajador esencial”

“Respecto a Arizona, la Casa Blanca siguió su plan de mitigación de la COVID-19 para asegurar que el presidente no mantenía contacto con nadie que fuera asintomático o que no se haya realizado la prueba”, ha insistido Deere. “Cualquiera que viaje para apoyar al presidente este fin de semana será vigilado estrechamente y testado de coronavirus”, ha remachado.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ha impuesto una cuarentena para las personas no oriundas del estado que hayan viajado recientemente a los denominados ‘puntos calientes’ de la pandemia en Estados Unidos, al igual que Connecticut y Nueva York. La cuarentena debe durar 14 días, so pena de multa.

You May Also Like