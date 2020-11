Trump tuitea nueve mensajes en poco más de 12 horas y Twitter califica algunos como engañosos | Noticias Univision

A las 10:04 am ET, el presidente tuiteó: “Anoche estaba liderando, con frecuencia de forma sólida, en muchos estados clave, en casi todas las instancias dirigidas y controladas por los demócratas. Entonces, uno a uno, comenzaron a desaparecer mientras por sorpresa se contaron boletas electorales de basureros MUY EXTRAÑO, ¡y las encuestadoras fallaron completa e históricamente!

A las 10:35 am ET retuiteó a Matt Walsh quien se presenta como un teócrata fascista, tirano y bekeeper que tiene un show en YouTube. Con el enunciado “¿DE QUÉ SE TRATA ESTO?”, compartió un retuit de Walsh de Matt Mackowiak , un columnista conservador, que compartió un gráfico y este mensaje: “Una actualización le da a Biden 100% de los nuevos votos –más de 128,000- a las 9:44 am”. Luego borró el tuit. , que más temprano el mismo Trump había retuiteado.

A las 5:56 pm ET , Trump tuiteó: “Reclamamos [la victoria] en la Commonwealth de Pennsylvania (que no va a permitir observadores legales, el estado de Georgia, el estado de Carolina del Norte, cada uno de los cuales tiene un liderazgo GRANDE de Trump.

En efecto, Twitter, Facebook y YouTube, anunciaron medidas para evitar la propagación de la desinformación durante estas elecciones, como ocurrió en los comicios de 2016. Según un reportaje de The New York Times , esas tres corporaciones han invertido miles de millones de dólares en reforzar las políticas de seguridad de sus redes. Twitter creó en septiembre un Centro Electoral con información verificada sobre los comicios, y actualizó la política de integridad cívica para etiquetar como engañosos a aquellos mensajes “que falsamente hablen de una victoria para cualquier candidato”, y remover los que “estimulen la violencia o convoquen a la gente a interferir en los resultados electorales o el funcionamiento correcto de los centros de votación”.

