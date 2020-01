Trump se relajará en Suiza durante su juicio de destitución

“Lo que él quiera, lo conseguirá”, dijo Conway. “Ser absuelto y exonerado y no condenado, no destituido de su cargo y reelegido”.

Estados Unidos está “en auge”, dijo. “No hay nada que se acerque siquiera (…) Todos los líderes mundiales me ven y dicen: ‘¿Qué has hecho? Esto es lo más increíble que hemos visto'”.

“Voy a ir a Davos. Me reuniré con los líderes empresariales más grandes del mundo para que vengan aquí. También me reuniré con líderes extranjeros”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca el jueves, día en el que su juicio comenzó formalmente.

You May Also Like