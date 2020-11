Trump se lanza a un maratón de mítines para remontar en las encuestas

Por su parte, en una encuesta del periódico The New York Times publicada también este domingo, se recoge que en cuatro estados en liza en los que en las elecciones de 2016 Trump se impuso a la entonces aspirante demócrata, Hillary Clinton, Joe Biden lleva la delantera.

“Si no hubiéramos ganado la última vez [en las elecciones de 2016], probablemente no estaría aquí en Michigan”, dijo Trump, reconociendo la importancia de este estado del medio oeste estadounidense para lograr la victoria en las elecciones del próximo martes, y en donde las encuestas le sitúan ligeramente por detrás de Biden.

