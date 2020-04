Trump se desmarca del aumento de intoxicaciones por desinfectantes y asegura que su propuesta “era broma”

Tras sus polémicas palabras, el presidente de Estados Unidos, aseguró que no volvería a comparecer ante los medios en la Casa Blanca porque “no merecía el esfuerzo”, aunque este lunes volvió a someterse a las preguntas de la prensa. Sin embargo, fue para recalcar que no siente ninguna responsabilidad tras el aumento de casos de personas que han utilizado desinfectantes de manera incorrecta para combatir o prevenir el virus, pese a que fue él mismo quien sugirió la posibilidad de inyectar este tipo de productos para evitar un posible contagio.

Casualidad o no, los envenenamientos por tomar o entrar en contacto con desinfectantes en Estados Unidos han aumentado en los últimos días tras la propuesta de Donald Trump sobre la posibilidad de inyectar desinfectante a los enfermos de coronavirus para matar al patógeno, una propuesta que la comunidad científica no tardó en tumbar.

