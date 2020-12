Trump se desboca con indultos, amenazas de veto y negación del covid

La nueva demanda del presidente de pagos de US$ 2.000 por cada estadounidense tocará la fibra sensible entre muchas personas que vieron los cheques de estímulo incluidos en la factura como mezquinos.

El presidente no es el único que busca aumentar los insignificantes pagos de US$ 600 a los estadounidenses de la clase trabajadora y señala los fondos para proyectos favoritos incluidos en el proyecto de ley por los legisladores. Pero muchos de los propios aliados republicanos de Trump se opusieron a pagos más altos. Y su intervención es un acto de destrucción política, ya que amenaza con poner patas arriba un frágil acuerdo mediado en tortuosas negociaciones y podría resultar en que millones de estadounidenses y pequeñas empresas pierdan el acceso a la ayuda que necesitan desesperadamente.

Y en una bomba de marca registrada que sorprendió a los asistentes, Trump también emitió el martes una repentina demanda previa a la Navidad de cambios en un proyecto de ley de ayuda pandémica de US$ 900.000 millones que se necesitaba desesperadamente y que corría el riesgo de romper un frágil compromiso bipartidista que no había hecho ningún esfuerzo por dar forma. Su medida podría llevar a los mercados globales a una caída libre y prolongar la privación de millones de estadounidenses que pasan hambre o han perdido sus trabajos.

