Trump retoma en Florida los ataques a Biden por “socialista” y le acusa de querer “darle todo a Cuba, Venezuela y Nicaragua” | Elecciones USA

Apenas una hora antes del mitin, el médico del presidente, Sean Conley, anunció que Trump había dado negativo “en días consecutivos” y confirmó que el presidente ya no era contagioso. Aun así, Trump no estrechó manos durante la reunión con sus seguidores y se limitó a saludarlos a la distancia desde una tarima que le impedía acercarse a ellos. “Lo superé, ahora dicen que soy inmune. Me siento tan poderoso”, dijo. El presidente estadounidense ha defendido su gestión sobre la pandemia del coronavirus que en el país ya ha alcanzado los 7,8 millones de casos y 214.000 muertes por la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

