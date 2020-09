Trump rehúsa comprometerse a una transición pacífica del poder si Biden gana

Después, en julio, el mandatario sugirió aplazar las elecciones a pesar de que él no tiene poder legal alguno para hacer eso y de que es una postura que no ha tomado ningún otro mandatario de Estados Unidos en el pasado , ni siquiera cuando el país pasaba por una guerra civil o estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial.

“Tendremos que ver qué pasa” , dijo el presidente el miércoles en una rueda de prensa que ofreció desde la Casa Blanca. Ahí volvió a sembrar dudas sin evidencia sobre la credibilidad de la elección si parte de la población vota por correo: “Saben que me he estado quejando mucho sobre las boletas, son un desastre”, algo que no es cierto.

