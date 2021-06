Trump realizó su primer gran mitin desde su salida de la Casa Blanca

En particular, ha mostrado su voluntad de ayudar a los candidatos que respalden su movimiento Make America Great Again (MAGA, por su sigla en inglés, o “Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez”).

Uno de los propósitos del ex presidente era respaldar al candidato conservador Max Miller, uno de sus ex asesores.

Desterrado de las redes sociales, el ex presidente ha estado coqueteando con la idea de presentarse en 2024, pero en el discurso de 90 minutos que pronunció este sábado en un recinto ferial en Ohio no hizo una mención clara a su futuro político , incluso cuando la multitud coreaba “¡Cuatro años más! ¡Cuatro años más!”

