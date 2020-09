Trump quiere repartir 300 mil millones de dólares sobrantes a los contribuyentes

“Tenemos 300 mil millones, están ahí, no necesitamos el dinero, no necesitamos nada”, dijo Trump. “Podría dárselo a la gente como un estímulo muy poderoso”.

No ha habido tanta demanda de los programas pandémicos de emergencia de la Fed, en particular su programa Main Street para pequeñas y medianas empresas. La Comisión de Supervisión del Congreso, un panel que supervisa las respuestas del Tesoro y la Reserva Federal a la pandemia, informó el mes pasado que los prestamistas habían emitido préstamos usando solo alrededor de 472 millones de los más de 600 mil millones de dólares disponibles bajo el programa Main Street.

You May Also Like