Trump planea disolver su equipo contra la COVID-19 pese al aumento de muertes

Lo que se espera que continúe, según el diario The New York Times, es un segundo grupo de trabajo dirigido por el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, y centrado entre otros temas en supervisar el desarrollo de tratamientos terapéuticos del COVID-19.

No obstante, la desintegración del equipo de trabajo no equivale a un despido formal de Fauci, quien podrá seguir dirigiendo el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos, ni de Birx, quien antes de coordinar el grupo encabezaba los esfuerzos del país para acabar con el sida en el mundo.

Las recomendaciones de ese grupo de trabajo no siempre han gustado a Trump, impaciente por reactivar la economía, y Fauci ha contradicho varias veces al mandatario, la última de ellas este lunes, cuando dijo en una entrevista que no hay “pruebas científicas” de que el coronavirus surgiera en un laboratorio chino.

Trump confirmó poco después la noticia, al afirmar que “el país no puede estar cerrado durante cinco años” y que algunas tareas del grupo, como la de acelerar la producción de respiradores, ya no tienen sentido.

