Trump pelea por un trabajo que no está haciendo

A medida que los líderes afirman que están cerca de un acuerdo, algunos progresistas y conservadores han formado una alianza poco probable para abogar por aumentar el tamaño de los pagos directos de US$ 600 que se espera se destinen a los estadounidenses con problemas de liquidez. El senador republicano Josh Hawley de Missouri dijo que planeaba convocar a votación el viernes sobre su proyecto de ley que proporciona pagos directos de US$ 1.200 para individuos y US$ 2.400 para familias. El senador de Vermont Bernie Sanders, independiente, también ha exigido pagos directos más grandes.

Biden, sin mencionar a Trump ni a su administración, trató de establecer el contraste. «Nuestros adversarios deben saber que, como presidente, no me quedaré de brazos cruzados ante los ataques cibernéticos a nuestra nación», dijo en un comunicado el jueves.

