Trump, orgulloso de ser “el primer presidente” sin “nuevas guerras”

“Me enfrenté a las batallas más duras, a las peleas más difíciles, a las elecciones más difíciles, porque es para lo que me elegisteis”, dijo, subrayando que la agenda de su Administración “no era de izquierda o de derecha, no era republicana o demócrata, sino sobre el bien de una nación”.

No obstante, en el vídeo publicado este martes, el mandatario hace uso de un tono más conciliador respecto a muchos de sus mensajes lanzados de los últimos días. Así, trasladó a la futura administración Biden sus “mejores deseos” y le deseó “suerte, una palabra muy importante”, pero no ha mencionado al demócrata de forma directa.

