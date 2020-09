Trump nomina para el Supremo a Amy Barrett, ultraconservadora antiabortista y seguidora del originalismo

“Si me pregunta si me tomo en serio mi fe y si soy católica fiel, lo soy, aunque enfatizaría que mi afiliación personal a la iglesia o mi creencia religiosa no influirían en el desempeño de mis deberes como jueza”, respondió Barrett a otro senador demócrata que le preguntó si se consideraba una católica ortodoxa .

Lo que sin duda ha sido de uno de los aspectos que ha generado más controversia en torno a la figura de Barrett, una madre de siete hijos , dos de ellos adoptados en Haití y uno con síndrome de Down , es su pertenencia a la comunidad religiosa People of Praise .

