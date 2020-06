Trump no respetará este fin de semana la cuarentena vigente en Nueva Jersey porque “no es un civil”

“Creo que el punto más importante aquí es que queremos que la gente sea realmente responsable en términos de pensar no sólo en ellos mismos, sino en su familia y comunidades”, ha aseverado. “Hemos derrotado este virus en Nueva Jersey con una enorme pérdida de vidas . Hemos pasado por un infierno y no queremos pasar por un infierno otra vez “, ha agregado.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ha impuesto una cuarentena para las personas no oriundas del estado que hayan viajado recientemente a los denominados ‘puntos calientes’ de la pandemia en Estados Unidos, al igual que Connecticut y Nueva York. La cuarentena debe durar 14 días, so pena de multa .

