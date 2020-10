Trump no muestra señales de haber aprendido la lección

«¡¡¡Pronto volveré a la campaña!!! Las Fake News (noticias falsas) solo muestran las Fake Polls (encuestas falsas)», escribió Trump después. No quedó claro cómo sería el regreso de Trump a la campaña. Los efectos persistentes del covid-19 pueden dejar a los pacientes exhaustos durante meses y no está claro tampoco cuánto entusiasmo queda por las grandes manifestaciones sin mascarillas después de que Trump y su círculo íntimo contrajeron el virus.

