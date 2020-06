Trump niega haber sido informado sobre la inteligencia de recompensas rusa

El funcionario de inteligencia europeo no fue claro en los comentarios a CNN sobre la motivación precisa de Rusia para los intentos de soborno, pero dijo que los incentivos, en su evaluación, habían llevado a bajas de la coalición. El funcionario no especificó la fecha de los ataques, su número de víctimas o nacionalidad, o si fueron víctimas mortales o heridos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, no negó el sábado la validez del informe, sino que dijo que Trump y el vicepresidente Mike Pence no fueron informados “sobre la supuesta inteligencia de recompensa rusa”.

