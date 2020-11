Trump muestra que transición será turbulenta como presidencia (Análisis)

El senador de Kentucky, recién reelegido, como siempre, está tramando varios movimientos hacia adelante en su juego de poder político. Si bien los intereses de la nación pueden dictar una transición sin problemas, los republicanos de McConnell no tienen ningún incentivo para enfrentarse con los fervientes partidarios de Trump. Un posible par de elecciones de segunda vuelta en Georgia que se avecinan en enero decidirán el control del Senado. Y mirando hacia el futuro, a los republicanos no les queda otra opción, a la vista de que tiene una dura lista de escaños que deberán defender en las elecciones de mitad de mandato de 2022, que depender de la base de Trump.

El secretario de Justicia William Barr, quien ha demostrado una propensión a usar su propio poder para promover las aspiraciones políticas del presidente, dijo el lunes a los fiscales que deberían examinar las acusaciones sin fundamento de irregularidades en la votación antes de que los estados certifiquen los resultados en las próximas semanas. La medida generará preocupaciones sobre un nuevo intento de la administración Trump para anular la voluntad de los votantes, pero al igual que la campaña del presidente, el memorando de Barr no produjo ninguna evidencia de fraude. No obstante, llevó al principal fiscal de delitos electorales a renunciar como protesta por el cambio de política.

