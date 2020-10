Trump muestra disciplina, pero no cambia su discurso

Ninguno se destacó en sus propuestas sobre salud. Se le preguntó a Trump qué haría si la demanda que respalda contra la ley de cuidados de la salud asequibles (Obamacare) lograra eliminarla. Dijo que las personas con condiciones preexistentes aún estarían protegidas, pero ni explicó cómo lograría este objetivo. Biden, por su parte, tiene un plan de atención médica, pero parece no saber mucho al respecto. Al igual que en su primer debate con Trump, dijo que su propuesta de una nueva “opción pública” para el seguro de salud estaría abierta a las personas que eran elegibles para Medicaid pero que viven en estados que no lo han ampliado. El plan en su sitio web va mucho más allá. También dijo que nadie perdería la cobertura de seguro de salud privado bajo su plan. Debería haber aprendido al servir bajo la presidencia de Obama que tales promesas generales no se pueden cumplir, y hacerlas es buscarse problemas.

