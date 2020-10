Trump monta un regreso extraño a pesar de advertencias (Análisis)

«Es realmente difícil entender cómo nadie le dijo que no hiciera eso. No parece haber nadie a cargo de su cuidado más que el presidente de Estados Unidos, aparte de paciente», dijo Reiner a Erin Burnett de CNN.

«¿Ahora estoy mejor y tal vez soy inmune? No lo sé. Pero no dejen que eso domine sus vidas. Salgan, tengan cuidado», dijo el presidente.

«Me mantuve al frente. Lideré. Nadie que sea un líder no haría lo que hice. Sé que hay un riesgo, hay un peligro», dijo Trump, a pesar de que sus médicos dijeron anteriormente que todavía no está completamente «fuera de peligro» en su lucha contra el virus.

You May Also Like