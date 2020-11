Trump mira al 2024, | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

Aliados de Pence, citados por The New York Times , esperan que regrese a Indiana y se gane la vida dando discursos pagados o escribiendo un libro, pero consideran que todavía tiene un papel que desempeñar en el final de las elecciones de 2020. Pence a secundado las denuncias infundadas de Trump sobre un supuesto fraude y pospuso unas vacaciones en Florida para quedarse en Washington ayudando en la cruzada del presidente para desafiar legalmente los resultados.

