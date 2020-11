Trump logra conquistar el voto latino pese a sus constantes ataques a los inmigrantes

A pesar de las numerosas propuestas e intervenciones en las que el líder republicano mostraba su desinterés por los inmigrantes, llegando incluso a tacharlos de “asesinos y ladrones” o afirmando que Estados Unidos no debería recibir inmigrantes de “países de mierda” como Haití, El Salvador o las naciones africanas, durante comparecencias en 2018, Trump no ha ocultado en sus últimos actos de campaña su deseo de atraer a la comunidad hispana.

