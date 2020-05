Trump llama “matones” a los manifestantes de Mineápolis en un tuit amonestado por ensalzar la violencia

La respuesta de Trump a esta matización no se hizo esperar. Tras acusar a la compañía de coartar la libertad de expresión y de asegurar que si por él fuera, cerraría Twitter de no ser por las dificultades legales que ello comporta, acabó firmando este jueves una orden ejecutiva para facilitar la demanda ciudadana contra las redes sociales.

Poco después, Trump ha saltado a las redes sociales para condenar las acciones de los manifestantes con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. “Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no voy a dejar que eso ocurra. Acabo de hablar con el gobernador (del estado) Tim Walz y le he dicho que el Ejército está con él hasta el final. Asumiremos el control si comienzan las dificultades pero cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos. ¡Gracias!”, ha escrito.

You May Also Like