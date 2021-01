Trump le habla a EEUU por última vez como presidente, dice “nuestro movimiento apenas comienza” | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

Organizaciones como Koch Industries, Home Depot, Exxon Mobil, FedEx Corp , son algunos de los que están evaluando la medida. Por su parte, American Crystal Sugar, General Dynamics y Charter Communications dijeron que no retirarán las aportaciones. BNSF Railway fue la que no respondió.

Otras nueve empresas respondieron que revisarían sus aportaciones políticas o no se comprometieron a tomar ninguna medida como resultado de los eventos de este mes. Otro donante importante no respondió a múltiples solicitudes de comentarios por parte del medio.

