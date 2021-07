Trump le dijo a su jefe de gabinete que Hitler “hizo muchas cosas buenas”, según afirma un nuevo libro

La novela, llamada ‘We Did Win This Election’, saldrá a la luz la próxima semana, pero el periódico The Guardian consiguió hacerse con una copia. En el manuscrito, Bender informa que Trump hizo el desafortunado comentario durante una lección de historia improvisada en la que Kelly “le recordó al presidente qué países estaban de qué lado durante el conflicto” y “conectó los puntos desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades de Hitler”.

