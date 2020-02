Trump justifica despido de oficial del Ejército que testificó en su contra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este sábado 8 de febrero su decisión de despedir a un oficial del Ejército que brindó pruebas condenatorias en su contra durante la investigación de juicio político.

El teniente coronel Alexander Vindman fue escoltado el viernes fuera de la Casa Blanca, donde trabajaba en el Consejo de Seguridad Nacional como experto en Ucrania.

Su abogado calificó la medida como un acto de venganza por parte del presidente, dos días después de ser absuelto por el Senado.

Trump atacó a Vindman en un tuit este sábado. “Noticias Falsas @CNN y MSDNC siguen hablando sobre el ‘Teniente Coronel’ Vindman como si pensaran que fuera maravilloso”, escribió Trump, aparentemente refiriéndose al medio de noticias MSNBC.

Fake News @CNN & MSDNC keep talking about “Lt. Col.” Vindman as though I should think only how wonderful he was. Actually, I don’t know him, never spoke to him, or met him (I don’t believe!) but, he was very insubordinate, reported contents of my “perfect” calls incorrectly, &…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020