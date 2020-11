Trump juega al golf el día después del anuncio de su derrota

Donald Trump visitó este domingo su campo de golf en Sterling, Virginia, cerca de Washington, por segundo día consecutivo tras el anuncio de su derrota ante Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Aficionado al golf, el presidente republicano ya estaba en los greens cuando los medios estadounidenses proyectaron el sábado que ya no podría alcanzar al demócrata Joe Biden, quien se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos tras los comicios del 3 de noviembre.

Donald Trump no reconoce su derrota y dice, sin pruebas que lo respalden, que la elección está marcada por irregularidades.

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020