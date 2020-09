Trump insiste en que la vacuna contra la covid-19 estará en octubre contra el criterio de su experto en salud | Internacional

El jarro de agua fría a las previsiones de Trump no fue el único terreno que el presidente estadounidense refutó de las declaraciones ofrecidas por Redfield en el Senado. El director de la CDC defendió enfáticamente el uso de la mascarilla y llegó a afirmar: “Incluso podría ir tan lejos como para decir que esta mascarilla tiene más garantías de protegerme contra la covid-19 que cuando me pongo una vacuna”. El mandatario, que dijo haber hablado después de la comparecencia con el doctor, cree que este se debió de haber confundido con la pregunta y por eso respondió “incorrectamente”. “Creo que tal vez lo entendió mal”, afirmó en la sala de prensa de la Casa Blanca.

