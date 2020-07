Trump insiste en defender el uso de la hidroxicloroquina a pesar de que la agencia federal de medicamentos no lo avala | Sociedad

El vídeo también atacaba directamente al líder de la estrategia epidemiológica en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci. Trump ha mostrado recelo por el papel protagónico que ha tomado Fauci en las últimas semanas ante el avance de la pandemia. “Él tiene la aprobación muy alta. ¿Por qué yo no tengo la aprobación alta, y la administración, respecto al virus?”, mencionó. El presidente aseguró que sigue las recomendaciones que Fauci y otros expertos han dado a su Administración, y que no comprende por qué el público tiene una perspectiva distinta sobre los especialistas respecto a él. “No le gusto a nadie. Solo puede ser por mi personalidad, eso es todo”, dijo.

