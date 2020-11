Trump habla de nueva Administración, pero no admite victoria de Biden

“Esta Administración no impondrá un confinamiento. Con suerte, pase lo que pase en el futuro, quién sabe qué Administración será, supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta Administración no lo impondrá”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió por primera vez desde el día de las elecciones que puede que no haya ganado otro mandato, pero no llegó a conceder en triunfo a Joe Biden .

