Trump evaluó invocar la ley marcial para anular las elecciones, según medios

Martial law = Fake News. Just more knowingly bad reporting!

De acuerdo con The New York Times, que cita a dos fuentes conocedoras del asunto, en un momento del encuentro del viernes en la Casa Blanca, Trump se interesó por la idea que había formulado Flynn anteriormente.

El presidente de EE UU, Donald Trump, evaluó invocar la ley marcial para anular las elecciones del pasado 3 de noviembre, en las que salió derrotado frente al demócrata Joe Biden, informaron The New York Times y la CNN.

You May Also Like