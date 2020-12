Trump evade decir si todavía confía en el fiscal general

“Hasta la fecha, no hemos visto un fraude a una escala que pudiera haber cambiado el resultado de la elección”, dijo Barr el martes en entrevista con la agencia de noticias Associated Press .

Trump, que ha asegurado varias veces que sufrió un fraude en las elecciones del 3 de noviembre, criticó a Barr durante un breve intercambio con los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca. “Todavía no ha hecho nada (…) No han investigado mucho y, para ser honesto, es decepcionante”.

