Trump estuvo cerca de tener que usar un respirador cuando contrajo la COVID-19

Las fuentes de The New York Times aseguraron además que se detectó que Trump padecía de infiltrados pulmonares, que suceden cuando los pulmones están inflamados y contienen sustancias como fluidos o bacterias.

El expresidente de EE UU Donald Trump estuvo cerca de tener que utilizar un respirador cuando estuvo enfermo de coronavirus el pasado mes de octubre, y su estado de gravedad era mayor del que se admitió públicamente, aseguraron al diario The New York Times fuentes conocedoras de lo ocurrido.

