Trump está tomando remdesivir, dexametasona y más para el covid-19

«El Panel recomienda no usar dexametasona para el tratamiento de covid-19 en pacientes que no requieren oxígeno suplementario», dicen las pautas de los NIH.

«No me queda claro por qué le habrían dado eso si no necesitaba oxígeno suplementario».

La terapia de Regeneron no está aprobada para ningún uso y no ha recibido autorización de uso de emergencia (EUA) de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés). Pero Regeneron está en conversaciones con los reguladores para ver si la FDA consideraría una EUA.

El cóctel en investigación, conocido por su nombre de investigación REGN-COV2, ha estado en ensayos clínicos desde junio. El martes, la compañía anunció los primeros datos de un ensayo con 275 pacientes no hospitalizados que mostraban que el tratamiento era seguro y parecía reducir los niveles virales y mejorar los síntomas. Los datos, emitidos a través de un comunicado de prensa, no han sido revisados por pares.

