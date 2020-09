Trump elige a juez conservadora y Biden pide al Senado no respaldar la designación

El presidente estadounidense Donald Trump designó este sábado a Amy Coney Barrett a la Corte Suprema, inclinando un poco más al lado conservador la integración de esa institución decisoria de los grandes debates de la sociedad estadounidense.

Trump dijo que Barrett, a su lado en el jardín de la Casa Blanca, es “una de las mentes legales más brillantes y dotadas”.

Acto seguido, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, llamó al Senado a no pronunciarse sobre el nombramiento de Barrett antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

“El Senado no debería pronunciarse sobre esta vacante”, creada tras la muertes de la juez progresista Ruth Bader Ginsburg, “hasta que los estadounidenses no hayan elegido a su próximo presidente y su próximo Congreso”, dijo Biden en un comunicado, pocos minutos después de que Trump -su rival en la elección de noviembre- confirmara a Barrett.

Trump y Biden tendrán un cara a cara el próximo martes, en el primero de tres debates televisados.

Biden dijo que espera “ataques personales y mentiras” de Trump.

“Mi suposición es que serán solo ataques. Serán la mayoría personales. Esa es la única cosa que sabe hacer”, dijo sobre el presidente, en una entrevista con MSNBC.

“Él no sabe debatir los hechos. No es tan inteligente”, agregó Biden. “No sabe mucho sobre política exterior, no sabe mucho sobre política interna. No sabe mucho sobre los detalles”.

Algunos de sus simpatizantes temen que Biden, quien es propenso a cometer equivocaciones, pueda vacilar en estos duelos televisados frente a los golpes retóricos del magnate republicano, que es mucho más agresivo.

Trump nunca ha dejado de mofarse de la falta de dinamismo de su rival, al que apoda “Joe, el dormilón”.