Trump, dispuesto a aceptar grandes donaciones, pero sin favores a cambio

La independencia que le proporciona su patrimonio le ha llevado incluso a afirmar que en caso de que no logre ser el candidato republicano a la Presidencia, no descarta presentarse de manera independiente.

“No quiero grupos de presión, no quiero intereses especiales, no quiero ningún tipo de condiciones”, dijo el precandidato republicano. “Rechacé 5 millones de dólares la semana pasada de un grupo de presión muy importante. (Si acepto) vendrán a mí en un año o dos para obtener algo para el país o la empresa que representan. Ese es el tipo de dinero que no voy a aceptar”, aseguró.

El multimillonario, convertido hasta el momento en el protagonista de las elecciones primarias, aseguró en el programa Face the Nation de la cadena CBS que no está dispuesto a tener financiación de grupos de presión que puedan obligarle a modificar sus posturas políticas.

