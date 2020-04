Trump dice que se han realizado más de 2 millones de pruebas de coronavirus en EE. UU. y afirma que no se necesitan pruebas masivas

“Queremos tenerlo y veremos si lo tenemos. ¿Lo necesitas? No. ¿Es algo bueno de hacer? Sí. Estamos hablando de 325 millones de personas y eso no va a suceder, como te puedes imaginar, y nunca sucedería con nadie más”, dijo el presidente. “Otros países lo hacen, pero lo hacen de forma limitada. Probablemente seremos el líder de la manada”.

“Creo que la aclaración importante es que deberíamos considerar la cantidad de casos por 1 millón de habitantes y la tasa de personas evaluadas y no las cifras absolutas”, dijo Jennifer Horney, directora fundadora del programa de epidemiología de la Universidad de Delaware. “El número absoluto de pruebas no es muy significativo”.

