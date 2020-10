Trump dice que regresará a la Casa Blanca esta tarde (aunque sus médicos aún no han informado de su estado de salud) | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

McEnany es la más reciente colaboradora cercana a Trump en resultar infectada con el virus. Además de Hicks, también padecen covid Bill Stepien, jefe de la campaña por la reelección de Trump; Kellyanne Conway, ex asesora de la Casa Blanca; y Chris Christie, el ex gobernador de Nueva Jersey que pasó varias horas con Trump mientras se preparaba para debatir el 29 de septiembre con su rival demócrata Joe Biden.

