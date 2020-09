Trump dice que España “lo está pasando mal” por el coronavirus, mientras que Estados Unidos mejora

La media móvil de fallecimientos por cada millón de habitantes en Estados Unidos en los últimos siete días es de 2,15 , mientras que en España es de 1,33 y en Francia de 0,23, según datos oficiales recabados por la plataforma Our World in Data (OWID), de la Universidad de Oxford.

“En las últimas cinco semanas los casos per cápita se duplicaron en Francia, subieron más del 300% en España, [un país] del que he estado escuchando cosas y he estado hablando con algunos de los líderes en España, y lo están pasando mal”, afirmó Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

