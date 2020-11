Trump dice que Biden ganó por fraude, pero luego se retracta

En lugar de llamar a la calma como se puede esperar de un presidente en una situación así, Trump tildó de “escoria” a los Antifa y les acusó de tratar con agresividad a sus simpatizantes, “gente inocente”. “¡¡¡Policía de DC, vayan, hagan su trabajo no se amilanen!!!”, reclamó a las fuerzas del orden locales. La noche se saldó con 21 detenidos (ocho por posesión ilícita de armas, otros por asaltos y agresiones a la policía, entre otras causas) y una cifra indeterminada de heridos, entre ellos cuatro agentes y una persona acuchillada. No está claro de qué bando estaba cada uno pero los incidentes ilustran el explosivo contexto social en el que se prepara el relevo presidencial y sugiere un mandato convulsivo para Biden.

El potencial de toda esta retórica para derivar en actos de violencia quedó evidenciado el sábado, cuando los dos extremos de la América de la era Trump chocaron en las calles de Washington , imbuidos de odio hacia el otro bando y motivados por las denuncias infundadas de fraude del presidente. No fueron “más de un millón”, como dijo sin sonrojarse la secretaria de prensa, Kayleigh McEnany , sino varias decenas de miles las personas que el sábado viajaron hasta la capital del país para mostrar su apoyo a Donald Trump y denunciar el supuesto “robo electoral”. “¡Cuatro años más!”, gritaba la multitud, que avanzaba entre una marea de banderas con el nombre del presidente, las siglas MAGA ( Make America Great Again , su eslogan electoral) y frases como “detened el fraude”.

