Trump despide al poderoso fiscal que investiga a aliados suyos, dice el fiscal general Barr | Noticias Univision Política

De acuerdo con el diario The New York Times , el presidente había estado discutiendo la eliminación de Berman por un tiempo con un pequeño grupo de asesores. Un funcionario del Departamento de Justicia también dijo a CNN que a Berman se le ofrecieron otros puestos en Justicia, incluido el de jefe de la división civil, donde el fiscal general adjunto Jody Hunt anunció abruptamente su partida esta semana. Pero Berman se negó, agregó la fuente.

Pero sembrando aún más confusión en esta pelea, el presidente dijo al salir de la Casa Blanca este sábado que la salida de Berman fue idea de su fiscal general y que él no estuvo involucrado. “Es su departamento, no el mío (…) Pero tenemos un fiscal general muy capaz, así que está en sus manos”, dijo citado por medios.

