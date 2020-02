Trump desestima como ‘farsa’ nuevo reporte de interferencia

El diario The New York Times informó que Trump recriminó a Maguire, quien fue removido de su cargo esta semana, por permitir que se llevara a cabo la sesión informativa.

“Otra campaña de desinformación está siendo lanzada por los demócratas del Congreso diciendo que Rusia me prefiere a mí que a cualquier otro candidato de los demócratas que no hacen nada ”, dijo Trump en Twitter. “¡Farsa número 7!” , sentenció, sin explicar a qué hacía referencia el número.

You May Also Like