Trump denuncia la ‘perversidad’ de sus oponentes

Para Trump, el veredicto respalda su insistencia en que no hizo nada malo al tratar de que Ucrania investigara a su rival electoral demócrata Joe Biden, aunque varios republicanos reconocieron que el comportamiento de Trump había sido incorrecto, si bien no merecedor de destitución.

“Esto realmente no es una conferencia de prensa, no es un discurso (…) es una celebración”, remarcó.

