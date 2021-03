Trump defiende que los asaltantes del Capitolio estaban “abrazando y besando” a los policías

“No había ninguna amenaza. Desde el principio, no hubo ninguna. Mira, (los asaltantes) entraron, y no deberían haberlo hecho. Algunos entraron, y estaban abrazando y besando a los policías y los guardias, ya sabes, tenían buenas relaciones” , dijo Trump a la presentadora de Fox News, Laura Ingraham. “A muchos les saludaron para que entraran, y ellos entraron y salieron”.

Se trata de la particular versión de lo ocurrido de Trump, que una vez más volvió a afirmar que “le robaron” las elecciones , a pesar de que no hay ninguna prueba de fraude electoral.

