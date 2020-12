Trump declinó una oferta de más dosis de la vacuna de Pfizer, según ‘The New York Times’

La administración del Donald Trump rechazó este verano una oferta presentada por la farmacéutica Pfizer para comprar dosis adicionales de la vacuna contra el coronavirus que estaba desarrollando, según informó este lunes The New York Times, por lo que podría no generar suficientes para EE UU hasta junio de 2021 dado el compromiso que ha adquirido con otras naciones.

