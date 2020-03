Trump declara estado de emergencia nacional por coronavirus

El presidente Donald Trump se apresta a declarar el viernes el estado de emergencia en Estados Unidos para enfrentar la pandemia de coronavirus, según varios medios estadounidenses.

“Daré una conferencia de prensa hoy a las 15H00 (19H00 GMT) en la Casa Blanca. Tema: ¡CoronaVirus!”, tuiteó el mandatario republicano, que hablará desde los jardines de la residencia presidencial.

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020