Trump contrató a un ‘falso Obama’, revela libro de Michael Cohen – CNN

Y dice que es «inimaginable» que Trump no tuviera conocimiento previo de las redadas del FBI en sus propiedades, porque Trump es «el principal oficial de la ley en el país», lo cual no es así.

Cohen y otros han detallado anteriormente muchos casos del supuesto engaño de Trump en los últimos años: la supuesta inflación de Trump de su patrimonio neto a publicaciones como Forbes y Fortune y su minimización del valor de sus propiedades para evitar impuestos; las presiones de Cohen a la Academia Militar de Nueva York para que no divulgara los registros de la escuela secundaria de Trump y evitar su divulgación pública; el pago de Cohen para manipular las encuestas de CNBC y Drudge Report a favor de Trump; los funcionarios de campaña de Trump que contrataron extras por US$ 50 cada uno para asistir al anuncio de Trump en 2015 de que se postulaba para presidente y el presunto esquema fraudulento de la Universidad Trump, sobre el cual Trump resolvió una demanda colectiva por US$ 25 millones.

Despotricando sobre Obama después de que ganó el cargo en 2008, Trump dijo: «Dime un país dirigido por una persona negra que no sea una m**** … Todos son inodoros completos», según Cohen. Después de la muerte de Nelson Mandela, Trump supuestamente dijo de Sudáfrica que «Mandela jodió a todo el país. Ahora es una m*****. F *ck Mandela. No era un líder».

Cohen también retrata a Trump como un aspirante a tener vínculos con el presidente ruso. Después de que Trump vendió una mansión de Palm Beach que compró por US$ 41 millones a un oligarca ruso llamado Dmitry Rybolovlev por US$ 95 millones en 2008, dice Cohen, Trump le dijo a Cohen que creía que el verdadero comprador era Putin.

