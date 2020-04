Trump consideraría la posibilidad de indultar a Tiger King

Netflix



Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS.

La serie documental de Netflix, Tiger King, ha sido un verdadero éxito para el servicio de streaming. Pero su estrella, Joseph Maldonado-Passage, también conocido como Joe Exotic, sigue confinado en una prisión en Texas tras ser condenado por dos cargos de asesinato a sueldo entre otros cargos.

El miércoles 8 de abril, un reportero preguntó al presidente Donald Trump si consideraría indultar al ex propietario del parque de animales salvajes, que cumple una condena de 22 años, y el presidente no dijo precisamente que no. “Su hijo ayer dijo en broma que quería solicitar su indulto” dijo Steven Nelson, reportero del New York Post a Trump, refiriéndose a unas declaraciones que hizo el hijo mayor del presidente, Donald John Trump Jr.

El presidente no parecía tener mucha idea sobre el programa ni sobre la solicitud de su hijo ya que preguntó: “¿Cuál de mis hijos?, debe ser Don. Supongo que ha sido Don”. Trump admitió que no sabía nada sobre Tiger King y bromeó con los periodistas, preguntándole a ellos si creían que Joe Exotic debería ser indultado. Finalmente dijo “le echaré un vistazo”, antes de pasar a una pregunta sobre el coronavirus.

El esposo de Joe Exotic, Dillon Passage, dijo hace poco al presentador de la cadena de radio SiriusXM, Andy Cohen, que su marido fue trasladado recientemente a una instalación diferente, donde le pusieron en aislamiento, porque algunos presos que estaban con él habían dado positivo por COVID-19.

Según el New York Post, Exotic fue trasladado de la cárcel del condado de Grady en Chickasha, Oklahoma, al centro médico federal en Fort Worth, Texas. Aunque el centro no hizo comentarios al periódico sobre la salud de Exotic, una publicación de Facebook del 2 de abril en la página personal del propio Exotic dice: “Joe no tiene coronavirus, está en cuarentena por 14 días porque ha sido transferido de otra instalación”.

Si Trump termina examinando el caso de Exotic, la locura por Tiger King no habrá terminado. Hay rumores de que Netflix está trabajando en un nuevo episodio de la serie y de que está en camino una miniserie protagonizada por la estrella de SNL, Kate McKinnon, haciendo el papel de la rival de Exotic, Carole Baskin.