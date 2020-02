Trump confirma que EE UU mató en enero al líder de Al Qaeda en Yemen

De acuerdo con The New York Times, la CIA localizó el pasado mes de noviembre a Al Rimi gracias a un informante en Yemen, y empezó a rastrearle mediante drones de vigilancia.

El diario The New York Times ya informó el viernes pasado de que Estados Unidos creía haber matado a ese líder en un ataque aéreo que lanzó en enero en Yemen, después de meses de rastrearle mediante vigilancia aérea y otros métodos de inteligencia.

El presidente de EE UU, Donald Trump, confirmó este jueves que el líder de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), Qasem al Rimi, murió en una operación estadounidense en Yemen en enero, como adelantó la semana pasada el diario The New York Times.

